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Смолій назвав мету дій НБУ на валютному ринку

Новини » Економіка    28.08.2019 - 13:45
Смолій назвав мету дій НБУ на валютному ринку
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

НБУ регулює не курс, а рівень коливань на ринку

Національний банк України (НБУ) купівлею або продажем валюти на міжбанківському валютному ринку намагається знизити коливання курсу. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Як зазначив Смолій, НБУ не може ставити мету купувати валюти більше або менше, аніж дозволяє ринок.

"Більша купівля сформувала б дефіцит валюти, переламала тренд курсу і гривня почала би знецінюватися. Це не є нашою ціллю. Наша ціль - не допустити великої волатильності курсу, оскільки це погано позначається на ціновій стабільності", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з початку року до 27 серпня купив на міжбанку валюти на 3,206 млрд доларів і продав на 248 млн доларів.

Як заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, Національний банк викупив практично всю валюту, яку нерезиденти перерахували в Україну для купівлі ОВДП. У той же час, як зазначив заступник голови НБУ, мета центробанку не вплив на курсоутворення, а поповнення резервів і недопущення різких коливань.

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