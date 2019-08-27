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НБУ увеличил покупку валюты на треть

Новости » Финансы    27.08.2019 - 11:05
НБУ увеличил покупку валюты на треть
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Нацбанк купил на межбанке почти 80 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 19-23 августа купил на межбанковском валютном рынке валюты на 79,5 млн долларов, что на 33% больше, чем неделей ранее (59,80 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3,206 млрд долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,057 млрд грн до 86,590 млрд грн.

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк выкупил практически всю валюту, которую нерезиденты перечислили в Украину для покупки ОВГЗ. В то же время, как отметил замглавы НБУ, цель центробанка не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и недопущение резких колебаний.

Как сообщало РБК-Украина, в течение недели ожидается незначительное снижение доллара к гривне. По прогнозам аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,1 грн.

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Темы: Курс доллара
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