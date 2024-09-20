Смог у Києві. В якому районі столиці найгірша якість повітря

Нагадаємо, ще 16 вересня під Вишгородом у Київській області сталася чимала лісова пожежа. У зв'язку з цим влада Києва попередила мешканців столиці про ймовірне погіршення якості повітря, а також заздалегідь давала відповідні рекомендації.

Крім того, сильні пожежі спостерігались у Харківській області. Там загорілися ліси, після чого вогонь перекинувся на Київський район міста Харкова.

Читайте також, як росіяни скидають на територію України бляшанки із запальною сумішшю.