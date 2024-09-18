Горять ліси: росіяни скидають на територію України бляшанки із запальною сумішшю

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Північного лісового офісу ДП "Ліси України" у Facebook .

Росіяни скидають бляшанки із запальними сумішами

У лісах Свеського лісництва на півночі Сумської області виявили бляшанки із запальною сумішшю, які росіяни скидають на територію України за допомогою дронів. Лісівники зазначають, що коли ці місткості падають на землю, то часто розбиваються та провокують загоряння. Внаслідок цього виникають лісові пожежі.

Кожного дня у лісах виникають до 5 загорянь, зокрема через такі бляшанки. Лісівники розповідають, що прокладають мінералізовані смуги для стримання вогню у тих місцях, де дозволяють військові. Однак через бойові дії на багатьох ділянках лісу немає можливості це зробити.

Бляшанка із запальною сумішшю (фото - Північний лісовий офіс)

Пожежі в Сумській області

Зазначимо, місцеві жителі розповідають РБК-Україна, що північна частина області вже більше тижня знаходиться в диму, також відчувається стійкий запах гарі. Вранці та ввечері дим стає густішим, на вулиці важко дихати.

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуації (ДСНС) у Сумській області зазначають, що крім рятувальників участь у гасінні пожеж в екосистемах регіону беруть лісівники, працівники місцевих пожежних команд, агропідриємств та жителі населених пунктів, біля яких виникають пожежі.

Ліквідація лісових пожеж (відео - ГУ ДСНС України в Сумській області)

Що робити під час пожежі

Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки й нагадують про заборону спалювання сухої рослинності.

При виявленні загорянь на відкритих територіях необхідно негайно телефонувати рятувальникам. Крім того, якщо ви натрапили на місткості із запальною сумішшю, їх не можна чіпати. Потрібно одразу повідомити про знахідку: