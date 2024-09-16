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У Харкові на Салтівці горить ліс, вогонь може перекинутися на житлові будинки

Харків, Понеділок 16 вересня 2024 16:17
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У Харкові на Салтівці горить ліс, вогонь може перекинутися на житлові будинки Фото: у Харківській області почалася лісова пожежа (kh.dsns.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Київському районі Харкова розпочалася лісова пожежа. Вогонь може перекинутися на житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.

За словами директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Богдана Гладких, через пожежу на ділянці дороги від ТРЦ "Караван" до вулиці Жилярді перекрили рух транспорту.

Фото: пожежа в Харкові (t.me/nakipelovo та dumka.media)

"Локалізації немає. Чотири гектари горять, є загроза розповсюдження вогню. Працюють підрозділи, комунальна техніка, 15 водовозів підвезення води забезпечують", - зазначив Гладких.

Пізніше він уточнив, що станом на 15.50 рятувальникам вдалося зупинити поширення вогню біля Журавлівського гідропарку.

Оновлено 16:54

Терехов уточнив, що на місці пожежі на Салтівці біля Журавлівського гідропарку, крім співробітників ДСНС, працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП "Зеленбуд" та 18 одиниць комунальної техніки.

"Наразі пожежу вже вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає", - додав міський голова.

Він зазначив, що було тимчасово призупинено рух трамваїв № 16 та 16-А. При цьому автобуси №47, 63, 208 та 272 курсують в об'їзд вулицями Барабашова - Валентинівська - Академіка Павлова - Тюринська - Віринська - метро "Київська" - Шевченка і далі за маршрутом.

Також мер пообіцяв, що всі знищені вогнем ділянки лісу відновлять.

Що передувало

Варто зауважити, що сильна лісова пожежа у передмісті Харкова розпочалася ще вчора, 15 вересня.

Тоді було відомо, що за день у регіоні спалахнуло 176 пожеж.

Станом на зараз рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на території Безлюдівської громади. Там вогонь поширюється біля селища Васищеве, вогонь охопив територію площею понад 25 га.

У ДСНС зазначали, що останнім часом у Харківській області фіксують суттєве збільшення кількості пожеж через постійні обстріли Росії.

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові через удар російських окупантів почалася пожежа у навчальному закладі.

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