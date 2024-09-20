Смог в Киеве. В каком районе столицы самое плохое качество воздуха

По состоянию на 7 часов утра пятницы, 20 сентября, в Киеве наблюдалось временное ухудшение качества воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал КГГА.
Согласно информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в воздухе столицы фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).
Уточняется, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
"Градация" показателя CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха могут являться пожары в экосистеме Киевской области.
По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме фиксировались, в частности, в Вышгородском районе.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха эксперты рекомендуют гражданам:
При этом следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно:
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 89 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,12 мкЗв/час.
Содержание загрязняющих веществ при этом составляет:
На пункте мониторинга на ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 90 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,12 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
На пункте мониторинга на ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
На пункте мониторинга по адресу проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
На пункте мониторинга по адресу проспект Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
Состояние атмосферного воздуха и радиационный фон (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 100 (высокий уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,11 мкЗв/час.
Содержание загрязняющих веществ составляет:
На пункте мониторинга по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 74 (средний уровень загрязненности).
Радиационный фон составляет 0,10 мкЗв/час.
Содержимое загрязняющих веществ:
Ситуация на одной из улиц столицы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, еще 16 сентября под Вышгородом в Киевской области произошел большой лесной пожар. В связи с этим власти Киева предупредили жителей столицы о вероятном ухудшении качества воздуха, а также заранее давали соответствующие рекомендации.
Кроме того, сильные пожары наблюдались в Харьковской области. Там загорелись леса, после чего огонь перекинулся на Киевский район города Харькова.
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