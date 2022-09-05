Смог в Киеве: КГГА рассказало об уровне загрязненности воздуха
Фото: КГГА рассказало об уровне загрязненности воздуха в Киеве (РБК-Украина)
Сегодня утром Киев снова накрыл едкий дым, однако сейчас наблюдается низкий уровень загрязненности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 14:15 наблюдается низкий уровень загрязненности", - говорится в сообщении.
Задымление в столице наблюдалось из-за торфяных пожаров в области.
Напомним, ранее сообщалось, что задымленность в Киеве продержится в течение двух дней.
Из-за смога и невыносимого запаха гари столица Украины стала городом с самым грязным воздухом в мире 5 сентября.
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