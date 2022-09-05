Смог в Киеве: КГГА рассказало об уровне загрязненности воздуха

Сегодня утром Киев снова накрыл едкий дым, однако сейчас наблюдается низкий уровень загрязненности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

Задымление в столице наблюдалось из-за торфяных пожаров в области.

"Качество воздуха в Киеве нормализовалось: по состоянию на 14:15 наблюдается низкий уровень загрязненности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что задымленность в Киеве продержится в течение двух дней.

Из-за смога и невыносимого запаха гари столица Украины стала городом с самым грязным воздухом в мире 5 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.