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Дым в Киеве задержится. Сколько и почему столица будет дышать смогом

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Понедельник 05 сентября 2022 11:23
Дым в Киеве задержится. Сколько и почему столица будет дышать смогом Фото: дым в Киеве задержится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Киев, в результате ликвидации возгорания торфа, накрыл едкий дым, который продержится в городе в течение двух дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Задымленность в Киеве будет 5-6 сентября. Синоптики прогнозируютсеверо -западный ветер", - пишет пресс-служба КГГА.

В ГСЧС уже отметила, что сейчас продолжается ликвидация возгорания:

  • вблизи села Сосновка Вышгородского района;
  • вблизи села Первое Мая Броварского района.

Среди рекомендаций от КГГА:

  • держать окна закрытыми, особенно ночью и утром;
  • по возможности не находиться на открытом воздухе;
  • при наличии включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • пить много воды и делать влажную уборку.

Напомним, РБК-Украина писало о том, лишь недавно Киев уже накрывало дымом из-за торфяных пожаров. Тогда же в городе чувствовался стойкий запах гари.

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