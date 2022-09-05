Дым в Киеве задержится. Сколько и почему столица будет дышать смогом
Фото: дым в Киеве задержится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Киев, в результате ликвидации возгорания торфа, накрыл едкий дым, который продержится в городе в течение двух дней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"Задымленность в Киеве будет 5-6 сентября. Синоптики прогнозируютсеверо -западный ветер", - пишет пресс-служба КГГА.
В ГСЧС уже отметила, что сейчас продолжается ликвидация возгорания:
- вблизи села Сосновка Вышгородского района;
- вблизи села Первое Мая Броварского района.
Среди рекомендаций от КГГА:
- держать окна закрытыми, особенно ночью и утром;
- по возможности не находиться на открытом воздухе;
- при наличии включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
- пить много воды и делать влажную уборку.
Напомним, РБК-Украина писало о том, лишь недавно Киев уже накрывало дымом из-за торфяных пожаров. Тогда же в городе чувствовался стойкий запах гари.
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