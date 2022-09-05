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Смог у Києві: КМДА розповіло про рівень забрудненості повітря

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Київ, Понеділок 05 вересня 2022 15:15
Смог у Києві: КМДА розповіло про рівень забрудненості повітря Фото: КМДА розповіло про рівень забрудненості повітря у Києві (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні зранку Київ знову накрив їдкий дим, проте наразі спостерігається низький рівень забрудненості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом на 14:15 спостерігається низький рівень забрудненості", - говориться у повідомленні.

Задимлення у столиці спостерігалося через торф’яні пожежі в області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що задимленість у Києві протримається протягом двох днів.

Через смог і нестерпний запах гару столиця України стала містом з найбруднішим повітрям у світі 5 вересня.

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