Россия предлагает помощь в ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне

Фото: пожары в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

На сегодня украинская сторона не обращалась с такими просьбами

Российская Федерация готова помочь Украине в ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом заявила официальный представителя МИД России Мария Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, Москва готова оказать Киеву помощь в ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне. В то же время она подчеркнула, что пока таких просьб пока не поступало.

"На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия к нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы рассмотреть", - заявила Захарова.

Напомним, ранее в российском МИД заявили, что готовы к сохранению формата Россия-Беларусь-Украина в вопросе Чернобыля, если "украинская сторона не будет его политизировать".

Ранее также сообщалось, что лесные пожары приближаются к границе с Беларусью, в то же время угрозы для объектов Чернобыльской АЭС нет. По данным украинской стороны, в приграничном с Беларусью районе Житомирской области сейчас наблюдается сильное задымление. Украинские службы принимают меры, уже налажена коммуникация с Министерством чрезвычайных ситуаций Беларуси.