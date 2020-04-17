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Смог з Києва переміщається до інших областей

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 17:37
Смог з Києва переміщається до інших областей
Фото: Микола Кульбіда (facebook.com/MNSZhytomyr)

Смог переміщається в Черкаську, Полтавську та Дніпропетровську області

Забруднене лісовими пожежами повітря переміщується із Києва до інших областей. Про це на брифінгу заявив глава Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його словами, концентрація шкідливих речовин у повітряних масах знижується, вони переміщуються з Києва на територію Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей.

"Те забруднення, яке було на території Києва вчора і сьогодні вранці, воно нікуди не поділося, воно вітровими потоками переноситься далі. Напрямок вітру з північно-заходу на південний-схід", - заявив Кульбіда.

Він також зазначив, що мешканці вищеназваних областей можуть відчувати запах гару.

"Відбувається перемішування повітряних мас, дуже стрімке скорочення концентрації забруднення. Більш ніж переконаний, що для мешканців інших міст і областей це повністю безпечно", - додав Кульбіда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчорашнє забруднення повітря в Києві в 2-3 рази перевищувало норму.

Раніше також повідомлялося, що в Дніпрі концентрація пилу в повітрі в 3-5 разів вище норми. При цьому ситуація в місті не пов'язана з лісовими пожежами в Житомирській області або Чорнобильській зоні.

Гідрометцентр не зафіксував викидів цезію під час пожежі в Чорнобилі Смог у Києві не пов'язаний з пожежею в Чорнобильській зоні, - ДСНС
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