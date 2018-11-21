СММ констатировала гибель мирного жителя на Донбассе

Фото: СММ ОБСЕ (flickr.com/osce)

Еще одного мирного жителя Донбасса ранили в период с 28.10 до 11.11

На Донбассе Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала смерть одного мирного жителя, который погиб в период с 29 октября до 11 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миссии ОБСЕ в Украине.

Также в этот период один гражданский на Донбассе получил ранения. В общем с 29.10 до 11.11 зафиксировано 18 тысяч нарушений режима прекращения огня.

В отчете СММ сообщается также об обнаружении 89 единиц вооружения, размещенного с нарушением линий отвода.

"В целом по 2018 год зафиксировано 216 жертв среди гражданского населения (43 погибшие, 173 ранены)", - добавили в СММ.

Напомним, недавно в ООН обнародовали отчет, в котором указано, что за октябрь 2018 года на Донбассе погибли 5 мирных жителей. Всего было зафиксировано 18 жертв военных действий.

Также в ноябре СММ ОБСЕ зафиксировала возле оккупированного поселка Новоамвросиевское на Донбассе четыре реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того, по состоянию на 14 ноября было зафиксировано 29 танков возле Круглика и 18 единиц прицепной артиллерии возле Мирного, 76 боевых бронированных машин около Бугаевки.