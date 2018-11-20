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ОБСЄ зафіксувала нове озброєння біля окупованого Луганська

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 14:16
ОБСЄ зафіксувала нове озброєння біля окупованого Луганська
Ілюстративне фото: "Град" (mil.gov.ua)

Також спостерігачі зафіксували реактивні системи залпового вогню "Град", гаубиці "Жаба" і "Гвоздика"

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала поблизу окупованих районів Луганської області важке озброєння бойовиків, серед яких реактивні системи залпового вогню "Град", гаубиці "Жаба" і "Гвоздика". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 19 листопада.

Повідомляється, що спостерігачі СММ виявили неподалік від Кришталевого (колишній Червоний Промінь) 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), а також 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 4 буксирувані гаубиці (Д -30 "Жаба", 122 мм) західніше Луганська.

Також співробітники ОБСЄ відзначили відсутність на постійних місцях зберігання важкого озброєння за межами відводу ліній. В звіті говорилося, що там не вистачає 13 одиниць РСЗВ (БМ-21), 17 буксируються гаубиць (шістнадцяти Д-30 і однієї 2А65 "Мста-Б", 152 мм) і 14 самохідних - 2С1, 5 танків (чотирьох Т-64 і одного Т-72).

Наголошується, що спостерігачі СММ вперше зафіксували нові одиниці озброєння.

Нагадаємо, раніше СММ ОБСЄ зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросеевское на Донбасі чотири реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

у СЦКК повідомляли, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати угоди про відведення важкої техніки.

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