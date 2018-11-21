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Стало відомо, скільки мирних жителів загинуло на Донбасі у жовтні

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 02:52
Стало відомо, скільки мирних жителів загинуло на Донбасі у жовтні
Фото: ООН (un.org)

В ООН назвали кількість загиблих

В ООН оприлюднили звіт, в якому зазначено, що за жовтень поточного року на Донбасі загинули 5 мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ООН.

Як повідомляється, було зафіксовано 18 жертв конфлікту.

"У жовтні УВКПЛ було зафіксовано 18 жертв конфлікту серед цивільного населення (п'ять вбитих і 13 поранених). В цілому інциденти, пов'язані з мінами і ВПВ, призвели до 61% жертв", - йдеться у звіті.

Наголошується, що 18 жовтня поточного року на міні підірвалась подружня пара. Чоловік загинув на місці, а жінка, отримавши травми, кликала на допомогу. Оскільки в найближчій доступності не виявилось людей – вона загинула на місці. Тіла загиблих змогли забрати тільки через кілька днів.

Крім того, біля села Залізне 23 жовтня двоє робітників отримали поранення, коли їх трактор підірвався на міні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) виявили на окупованій території Донбасу зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса".

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