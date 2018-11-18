ОБСЄ зафіксувала невідведені бойовиками "Гради" на Донбасі

Ілюстративне фото: "Град" (mil.gov.ua)

СММ ОБСЄ зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське чотири БМ-21 "Град"

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське на Донбасі чотири реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місії.

Повідомляється, що 16 листопада на непідконтрольних українському уряду районах Донбасу команда СММ зафіксувала 4 РСЗВ (БМ-21) поблизу населеного пункту Новоамвросіївське (56 км на схід від Донецька), що є порушенням ліній відведення.

За даними повітряного спостереження СММ, станом на 14 листопада було зафіксовано 29 танків (невстановленого типу) біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії біля Мирного, 76 бойових броньованих машин (невстановленого типу) близько Бугаївки, 23 ББМ (невстановленого типу) недалеко від Шимшиновки і 79 ББМ (невстановленого типу) біля Мирного.

Нагадаємо, раніше в СЦКК повідомляли, що бойовики на Донбасі продовжують порушувати угоди про відвід важкої техніки.