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СММ констатувала загибель мирного мешканця Донбасу

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 13:40
СММ констатувала загибель мирного мешканця Донбасу
Фото: СММ ОБСЄ (flickr.com/osce)

Ще одного мирного мешканця Донбасу було поранено в період з 28.10 до 11.11

На Донбасі  Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатувала смерть одного мирного жителя, який загинув у період з 29 жовтня до 11 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу місії ОБСЄ в Україні.

Також у цей період один цивільний на Донбасі отримав поранення. Загалом з 29.10 до 11.11 зафіксовано 18 тисяч порушень режиму припинення вогню.

У звіті СММ повідомляється також про виявлення 89 одиниць озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення.

"Загалом за 2018 рік зафіксовано 216 жертв серед цивільного населення (43 загиблі, 173 поранені)", - додали  СММ.

СММ констатувала загибель мирного мешканця Донбасу

Нагадаємо, нещодавно в ООН оприлюднили звіт, в якому зазначено, що за жовтень 2018 року на Донбасі загинули 5 мирних жителів. Загалом було зафіксовано 18 жертв військових дій.

Також у листопаді СММ ОБСЄ зафіксувала біля окупованого селища Новоамвросіївське на Донбасі чотири реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Крім того, станом на 14 листопада було зафіксовано 29 танків біля Круглика і 18 одиниць причіпної артилерії біля Мирного, 76 бойових броньованих машин близько Бугаївки.

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