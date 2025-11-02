Сміливий стрітстайл: дружина Мірошниченка показала "лук" із джинсами та картатою сорочкою

Інна Мірошниченко вразила сміливим вуличним луком: лонгслів з японським принтом, джинси вільного крою, об'ємна сорочка і кеди створюють стильний багатошаровий образ, де стрітстайл, гранж і комфорт поєднуються в одному луці.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Головним елементом образу став тілесний лонгслів-сітка з довгими рукавами, який прикрашений принтом, що імітує японські татуювання. Дракони, хвилі та традиційні азійські символи виконані в темно-синіх відтінках.
Цей прийом має сміливий і сучасний вигляд, адже тренд на "другу шкіру" з татуювальними мотивами залишається одним з найактуальніших у світі моди останніх сезонів.
Низ образу Інни також демонструє її вміння поєднувати різні епохи та стилі.
Світлі джинси вільного крою підвернуті знизу, а на талії зав'язана об'ємна фланелева сорочка в клітинку. Це класичний гранжевий прийом, який одночасно підкреслює талію і надає образу об'єму, а також створює ефект багатошаровості.
Аксесуари в луці Інни відіграють не менш важливу роль. Чорний шкіряний ремінь із золотистою пряжкою надає вуличному образу елегантності та стилю.
На ногах - світлі кеди на низькій підошві, що ідеально вписуються в концепцію комфорту і міського стрітстайлу.
Дрібні деталі, як-от обручка на пальці, роблять образ завершеним і надають індивідуальності.
Верхній одяг
Аксесуари
Взуття
Сумки та рюкзаки
Вас також може зацікавити