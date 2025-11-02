UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Сміливий стрітстайл: дружина Мірошниченка показала "лук" із джинсами та картатою сорочкою

Інна Мірошниченко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Інна Мірошниченко вразила сміливим вуличним луком: лонгслів з японським принтом, джинси вільного крою, об'ємна сорочка і кеди створюють стильний багатошаровий образ, де стрітстайл, гранж і комфорт поєднуються в одному луці.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Мірошниченка

Головним елементом образу став тілесний лонгслів-сітка з довгими рукавами, який прикрашений принтом, що імітує японські татуювання. Дракони, хвилі та традиційні азійські символи виконані в темно-синіх відтінках.

Цей прийом має сміливий і сучасний вигляд, адже тренд на "другу шкіру" з татуювальними мотивами залишається одним з найактуальніших у світі моди останніх сезонів.

Дружина Мірошниченка (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Низ образу Інни також демонструє її вміння поєднувати різні епохи та стилі.

Світлі джинси вільного крою підвернуті знизу, а на талії зав'язана об'ємна фланелева сорочка в клітинку. Це класичний гранжевий прийом, який одночасно підкреслює талію і надає образу об'єму, а також створює ефект багатошаровості.

Аксесуари в луці Інни відіграють не менш важливу роль. Чорний шкіряний ремінь із золотистою пряжкою надає вуличному образу елегантності та стилю.

На ногах - світлі кеди на низькій підошві, що ідеально вписуються в концепцію комфорту і міського стрітстайлу.

Дрібні деталі, як-от обручка на пальці, роблять образ завершеним і надають індивідуальності.

Інна Мірошниченко показала образ на осінь (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Чим доповнити образ як в Інни Мірошниченко

Верхній одяг

  • Легка шкіряна або джинсова куртка oversize додасть додатковий шар, який підкреслить багатошаровість образу.
  • Пальто або тренч нейтрального кольору зробить образ більш урбаністичним і доречним для осінньо-зимового сезону.

Аксесуари

  • Стильні головні убори: бейсболка, кепі або в'язана шапка додасть образу завершеності та підкреслить молодіжний характер стилю.
  • Сонцезахисні окуляри з незвичною оправою або кольоровими лінзами стануть яскравим акцентом.
  • Ланцюжки, чокери або масивні сережки допоможуть зробити лук більш виразним.

Взуття

  • Крім кедів, образ можна оживити високими черевиками на шнурівці, ковбойськими чобітьми або масивними dad sneakers.
  • Вибір кольорового взуття (червоні або неонові акценти) додасть сміливості та зробить образ більш помітним.

Сумки та рюкзаки

  • Маленька сумка через плече або мінірюкзак з яскравими елементами підкреслить стрітстайл-напрямок.
  • Для більш елегантного варіанту можна вибрати структуровану сумку в тон ременя або взуття.

Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ТрендиМодні трендиСтиль життя