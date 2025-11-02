Смелый стритстайл: жена Мирошниченко показала "лук" с джинсами и клетчатой рубашкой

Инна Мирошниченко поразила смелым уличным луком: лонгслив с японским принтом, джинсы свободного кроя, объемная рубашка и кеды создают стильный многослойный образ, где стритстайл, гранж и комфорт сочетаются в одном луке.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Главным элементом образа стало телесный лонгслив-сетка с длинными рукавами, который украшен принтом, имитирующим японские татуировки. Драконы, волны и традиционные азиатские символы выполнены в темно-синих оттенках.
Этот прием выглядит смело и современно, ведь тренд на "вторую кожу" с татуировочными мотивами остается одним из самых актуальных в мире моды последних сезонов.
Низ образа Инны также демонстрирует ее умение сочетать разные эпохи и стили.
Светлые джинсы свободного кроя подвернуты снизу, а на талии завязана объемная фланелевая рубашка в клетку. Это классический гранжевый прием, который одновременно подчеркивает талию и придает образу объем, а также создает эффект многослойности.
Аксессуары в луке Инны играют не менее важную роль. Черный кожаный ремень с золотистой пряжкой придает уличному образу элегантности и стиля.
На ногах - светлые кеды на низкой подошве, идеально вписывающиеся в концепцию комфорта и городского стритстайла.
Мелкие детали, такие как обручальное кольцо на пальце, делают образ завершенным и придают индивидуальности.
Верхняя одежда
Аксессуары
Обувь
Сумки и рюкзаки
Вас также может заинтересовать