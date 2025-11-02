RU

Смелый стритстайл: жена Мирошниченко показала "лук" с джинсами и клетчатой рубашкой

Инна Мирошниченко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Инна Мирошниченко поразила смелым уличным луком: лонгслив с японским принтом, джинсы свободного кроя, объемная рубашка и кеды создают стильный многослойный образ, где стритстайл, гранж и комфорт сочетаются в одном луке.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Мирошниченко

Главным элементом образа стало телесный лонгслив-сетка с длинными рукавами, который украшен принтом, имитирующим японские татуировки. Драконы, волны и традиционные азиатские символы выполнены в темно-синих оттенках.

Этот прием выглядит смело и современно, ведь тренд на "вторую кожу" с татуировочными мотивами остается одним из самых актуальных в мире моды последних сезонов.

Жена Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Низ образа Инны также демонстрирует ее умение сочетать разные эпохи и стили.

Светлые джинсы свободного кроя подвернуты снизу, а на талии завязана объемная фланелевая рубашка в клетку. Это классический гранжевый прием, который одновременно подчеркивает талию и придает образу объем, а также создает эффект многослойности.

Аксессуары в луке Инны играют не менее важную роль. Черный кожаный ремень с золотистой пряжкой придает уличному образу элегантности и стиля.

На ногах - светлые кеды на низкой подошве, идеально вписывающиеся в концепцию комфорта и городского стритстайла.

Мелкие детали, такие как обручальное кольцо на пальце, делают образ завершенным и придают индивидуальности.

Инна Мирошниченко показала образ на осень (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Чем дополнить образ как у Инны Мирошниченко

Верхняя одежда

  • Легкая кожаная или джинсовая куртка oversize придаст дополнительный слой, который подчеркнет многослойность образа.
  • Пальто или тренч нейтрального цвета сделает образ более урбанистическим и уместным для осенне-зимнего сезона.

Аксессуары

  • Стильные головные уборы: бейсболка, кепи или вязаная шапка придаст образу завершенности и подчеркнет молодежный характер стиля.
  • Солнцезащитные очки с необычной оправой или цветными линзами станут ярким акцентом.
  • Цепочки, чокеры или массивные серьги помогут сделать лук более выразительным.

Обувь

  • Кроме кедов, образ можно оживить высокими ботинками на шнуровке, ковбойскими сапогами или массивными dad sneakers.
  • Выбор цветной обуви (красные или неоновые акценты) придаст смелости и сделает образ более заметным.

Сумки и рюкзаки

  • Маленькая сумка через плечо или мини-рюкзак с яркими элементами подчеркнет стритстайл-направление.
  • Для более элегантного варианта можно выбрать структурированную сумку в тон ремня или обуви.

Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

