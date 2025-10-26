ua en ru
Нд, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025: бордова "шкірянка" і чоботи-"козаки"

Неділя 26 жовтня 2025 13:47
UA EN RU
Модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025: бордова "шкірянка" і чоботи-"козаки" Катерина Кузнєцова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Акторка Катерина Кузнєцова продемонструвала стильний образ, у якому поєднуються тренди осені 2025. Зірка зробила ставку на бордову шкіряну куртку в байкерському стилі та актуальні чоботи-"козаки", створивши вдалий приклад стрітстайлу з нотками вінтажної естетики.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала актриса

Шкіряна куртка

Куртка-"косуха", обрана Кузнєцовою, має насичений колір - глибокий бордо або, як його ще називають, винний і марсала. Ця палітра замінює класичний чорний, надаючи образу тепла і благородства.

Куртка виконана в оверсайз-байкерському стилі з акцентом на плечі - підплічники або збірки на рукавах створюють силует, що відсилає до стилістики 80-х.

Модний комір-стійка із застібками на кнопках додає брутальності, а укорочений крій поєднується з об'ємним низом.

Модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025: бордова &quot;шкірянка&quot; і чоботи-&quot;козаки&quot;Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Гра з текстурами й силуетами

Доповнити образ Кузнєцова вирішила білим базовим лонгслівом - він додає свіжості та відкриває шию.

Далі йде акцентний елемент - сорочка в дрібну сіро-біло-коричневу клітинку, яка зав'язана на поясі. Цей прийом додає цікавого акценту в образ і динаміки.

Під сорочкою видно джинси зі світло-блакитного деніму, які слугують нейтральною базою для акцентів зверху. Такий нижній шар врівноважує образ і не створює перевантаження фактурами.

Модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025: бордова &quot;шкірянка&quot; і чоботи-&quot;козаки&quot;Актриса Кузнєцова показала модний "лук" (фото: instagram.com/katykino)

Чоботи-"козаки" на підборах

Таке взуття - один з ключових трендів сезону. Кузнєцова вибрала високі чоботи в ковбойському стилі із загостреним носком, середнім стійким каблуком і високою халявою.

Контраст між об'ємною шкіряною курткою і високими чорними чобітьми підсилює силу образу. Масивна халява робить силует більш виразним.

Модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025: бордова &quot;шкірянка&quot; і чоботи-&quot;козаки&quot;Актриса Кузнєцова задає тренди (фото: instagram.com/katykino)

Аксесуари як фінальний штрих

Лук завершують тонкі шкіряні рукавички в тон до шкіряної куртки - вони надають образу байкерського вайбу.

Сонцезахисні окуляри з товстою оправою підсилюють строгість і впевненість.

Прикраса - тонкий золотий ланцюжок з невеликим кулоном - додає жіночності на контрасті з більш грубими елементами образу.

Модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025: бордова &quot;шкірянка&quot; і чоботи-&quot;козаки&quot;Актриса показала образ на осінь 2025 (фото: instagram.com/katykino)

Які тренди зібрані в цьому образі

Лук Катерини Кузнєцової - це доказ того, що сьогодні не потрібно жити в рамках моди: можна поєднувати вінтаж і сучасність, агресивне і жіночне, класичні та street style елементи.

Глибокі відтінки бордового, об'ємні силуети, багатошаровість і високе взуття в ковбойському стилі - все це говорить про тренди 2025 року.

Цей образ - не просто експеримент, а стильна інструкція. Якщо ви шукаєте натхнення, як вдягнутися восени чи взимку, але не втратити характер - зверніть увагу на такі моменти:

  • вибирайте кольорові альтернативи чорному - шоколад, бордо, карамель;
  • використовуйте оверсайз-крої з акцентами на плечах;
  • додавайте багатошаровість із легкими фактурами (сорочка, пояс);
  • взуття стає акцентом - чоботи-"козаки", тракторна підошва;
  • аксесуари - це не просто доповнення, а частина стилістики.

Модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025: бордова &quot;шкірянка&quot; і чоботи-&quot;козаки&quot;Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Росія другу ніч поспіль атакувала Київ: були пожежі, є жертви і постраждалі (фото наслідків)
Росія другу ніч поспіль атакувала Київ: були пожежі, є жертви і постраждалі (фото наслідків)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію