Сміливий стрітстайл: дружина Мірошниченка показала "лук" із джинсами та картатою сорочкою

Інна Мірошниченко вразила сміливим вуличним луком: лонгслів з японським принтом, джинси вільного крою, об'ємна сорочка і кеди створюють стильний багатошаровий образ, де стрітстайл, гранж і комфорт поєднуються в одному луці.

Який "лук" вибрала дружина Мірошниченка

Головним елементом образу став тілесний лонгслів-сітка з довгими рукавами, який прикрашений принтом, що імітує японські татуювання. Дракони, хвилі та традиційні азійські символи виконані в темно-синіх відтінках.

Цей прийом має сміливий і сучасний вигляд, адже тренд на "другу шкіру" з татуювальними мотивами залишається одним з найактуальніших у світі моди останніх сезонів.

Низ образу Інни також демонструє її вміння поєднувати різні епохи та стилі.

Світлі джинси вільного крою підвернуті знизу, а на талії зав'язана об'ємна фланелева сорочка в клітинку. Це класичний гранжевий прийом, який одночасно підкреслює талію і надає образу об'єму, а також створює ефект багатошаровості.

Аксесуари в луці Інни відіграють не менш важливу роль. Чорний шкіряний ремінь із золотистою пряжкою надає вуличному образу елегантності та стилю.

На ногах - світлі кеди на низькій підошві, що ідеально вписуються в концепцію комфорту і міського стрітстайлу.

Дрібні деталі, як-от обручка на пальці, роблять образ завершеним і надають індивідуальності.

Чим доповнити образ як в Інни Мірошниченко

Верхній одяг

Легка шкіряна або джинсова куртка oversize додасть додатковий шар, який підкреслить багатошаровість образу.

Пальто або тренч нейтрального кольору зробить образ більш урбаністичним і доречним для осінньо-зимового сезону.

Аксесуари

Стильні головні убори: бейсболка, кепі або в'язана шапка додасть образу завершеності та підкреслить молодіжний характер стилю.

Сонцезахисні окуляри з незвичною оправою або кольоровими лінзами стануть яскравим акцентом.

Ланцюжки, чокери або масивні сережки допоможуть зробити лук більш виразним.

Взуття

Крім кедів, образ можна оживити високими черевиками на шнурівці, ковбойськими чобітьми або масивними dad sneakers.

Вибір кольорового взуття (червоні або неонові акценти) додасть сміливості та зробить образ більш помітним.

Сумки та рюкзаки

Маленька сумка через плече або мінірюкзак з яскравими елементами підкреслить стрітстайл-напрямок.

Для більш елегантного варіанту можна вибрати структуровану сумку в тон ременя або взуття.

