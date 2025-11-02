Сміливий стрітстайл: дружина Мірошниченка показала "лук" із джинсами та картатою сорочкою
Інна Мірошниченко вразила сміливим вуличним луком: лонгслів з японським принтом, джинси вільного крою, об'ємна сорочка і кеди створюють стильний багатошаровий образ, де стрітстайл, гранж і комфорт поєднуються в одному луці.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Який "лук" вибрала дружина Мірошниченка
Головним елементом образу став тілесний лонгслів-сітка з довгими рукавами, який прикрашений принтом, що імітує японські татуювання. Дракони, хвилі та традиційні азійські символи виконані в темно-синіх відтінках.
Цей прийом має сміливий і сучасний вигляд, адже тренд на "другу шкіру" з татуювальними мотивами залишається одним з найактуальніших у світі моди останніх сезонів.
Дружина Мірошниченка (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Низ образу Інни також демонструє її вміння поєднувати різні епохи та стилі.
Світлі джинси вільного крою підвернуті знизу, а на талії зав'язана об'ємна фланелева сорочка в клітинку. Це класичний гранжевий прийом, який одночасно підкреслює талію і надає образу об'єму, а також створює ефект багатошаровості.
Аксесуари в луці Інни відіграють не менш важливу роль. Чорний шкіряний ремінь із золотистою пряжкою надає вуличному образу елегантності та стилю.
На ногах - світлі кеди на низькій підошві, що ідеально вписуються в концепцію комфорту і міського стрітстайлу.
Дрібні деталі, як-от обручка на пальці, роблять образ завершеним і надають індивідуальності.
Інна Мірошниченко показала образ на осінь (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Чим доповнити образ як в Інни Мірошниченко
Верхній одяг
- Легка шкіряна або джинсова куртка oversize додасть додатковий шар, який підкреслить багатошаровість образу.
- Пальто або тренч нейтрального кольору зробить образ більш урбаністичним і доречним для осінньо-зимового сезону.
Аксесуари
- Стильні головні убори: бейсболка, кепі або в'язана шапка додасть образу завершеності та підкреслить молодіжний характер стилю.
- Сонцезахисні окуляри з незвичною оправою або кольоровими лінзами стануть яскравим акцентом.
- Ланцюжки, чокери або масивні сережки допоможуть зробити лук більш виразним.
Взуття
- Крім кедів, образ можна оживити високими черевиками на шнурівці, ковбойськими чобітьми або масивними dad sneakers.
- Вибір кольорового взуття (червоні або неонові акценти) додасть сміливості та зробить образ більш помітним.
Сумки та рюкзаки
- Маленька сумка через плече або мінірюкзак з яскравими елементами підкреслить стрітстайл-напрямок.
- Для більш елегантного варіанту можна вибрати структуровану сумку в тон ременя або взуття.
Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Вас також може зацікавити
- Як виглядає модний образ Катерини Кузнєцової на осінь 2025
- Андре Тан назвав наймодніші головні убори на осінь
- Які джинси будуть у моді восени та взимку 2025.