Смелый стритстайл: жена Мирошниченко показала "лук" с джинсами и клетчатой рубашкой

Инна Мирошниченко поразила смелым уличным луком: лонгслив с японским принтом, джинсы свободного кроя, объемная рубашка и кеды создают стильный многослойный образ, где стритстайл, гранж и комфорт сочетаются в одном луке.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Мирошниченко

Главным элементом образа стало телесный лонгслив-сетка с длинными рукавами, который украшен принтом, имитирующим японские татуировки. Драконы, волны и традиционные азиатские символы выполнены в темно-синих оттенках.

Этот прием выглядит смело и современно, ведь тренд на "вторую кожу" с татуировочными мотивами остается одним из самых актуальных в мире моды последних сезонов.

Жена Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Низ образа Инны также демонстрирует ее умение сочетать разные эпохи и стили.

Светлые джинсы свободного кроя подвернуты снизу, а на талии завязана объемная фланелевая рубашка в клетку. Это классический гранжевый прием, который одновременно подчеркивает талию и придает образу объем, а также создает эффект многослойности.

Аксессуары в луке Инны играют не менее важную роль. Черный кожаный ремень с золотистой пряжкой придает уличному образу элегантности и стиля.

На ногах - светлые кеды на низкой подошве, идеально вписывающиеся в концепцию комфорта и городского стритстайла.

Мелкие детали, такие как обручальное кольцо на пальце, делают образ завершенным и придают индивидуальности.

Инна Мирошниченко показала образ на осень (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Чем дополнить образ как у Инны Мирошниченко

Верхняя одежда

Легкая кожаная или джинсовая куртка oversize придаст дополнительный слой, который подчеркнет многослойность образа.

Пальто или тренч нейтрального цвета сделает образ более урбанистическим и уместным для осенне-зимнего сезона.

Аксессуары

Стильные головные уборы: бейсболка, кепи или вязаная шапка придаст образу завершенности и подчеркнет молодежный характер стиля.

Солнцезащитные очки с необычной оправой или цветными линзами станут ярким акцентом.

Цепочки, чокеры или массивные серьги помогут сделать лук более выразительным.

Обувь

Кроме кедов, образ можно оживить высокими ботинками на шнуровке, ковбойскими сапогами или массивными dad sneakers.

Выбор цветной обуви (красные или неоновые акценты) придаст смелости и сделает образ более заметным.

Сумки и рюкзаки

Маленькая сумка через плечо или мини-рюкзак с яркими элементами подчеркнет стритстайл-направление.

Для более элегантного варианта можно выбрать структурированную сумку в тон ремня или обуви.

Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)