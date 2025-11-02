Смелый стритстайл: жена Мирошниченко показала "лук" с джинсами и клетчатой рубашкой
Инна Мирошниченко поразила смелым уличным луком: лонгслив с японским принтом, джинсы свободного кроя, объемная рубашка и кеды создают стильный многослойный образ, где стритстайл, гранж и комфорт сочетаются в одном луке.
Какой "лук" выбрала жена Мирошниченко
Главным элементом образа стало телесный лонгслив-сетка с длинными рукавами, который украшен принтом, имитирующим японские татуировки. Драконы, волны и традиционные азиатские символы выполнены в темно-синих оттенках.
Этот прием выглядит смело и современно, ведь тренд на "вторую кожу" с татуировочными мотивами остается одним из самых актуальных в мире моды последних сезонов.
Жена Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Низ образа Инны также демонстрирует ее умение сочетать разные эпохи и стили.
Светлые джинсы свободного кроя подвернуты снизу, а на талии завязана объемная фланелевая рубашка в клетку. Это классический гранжевый прием, который одновременно подчеркивает талию и придает образу объем, а также создает эффект многослойности.
Аксессуары в луке Инны играют не менее важную роль. Черный кожаный ремень с золотистой пряжкой придает уличному образу элегантности и стиля.
На ногах - светлые кеды на низкой подошве, идеально вписывающиеся в концепцию комфорта и городского стритстайла.
Мелкие детали, такие как обручальное кольцо на пальце, делают образ завершенным и придают индивидуальности.
Инна Мирошниченко показала образ на осень (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Чем дополнить образ как у Инны Мирошниченко
Верхняя одежда
- Легкая кожаная или джинсовая куртка oversize придаст дополнительный слой, который подчеркнет многослойность образа.
- Пальто или тренч нейтрального цвета сделает образ более урбанистическим и уместным для осенне-зимнего сезона.
Аксессуары
- Стильные головные уборы: бейсболка, кепи или вязаная шапка придаст образу завершенности и подчеркнет молодежный характер стиля.
- Солнцезащитные очки с необычной оправой или цветными линзами станут ярким акцентом.
- Цепочки, чокеры или массивные серьги помогут сделать лук более выразительным.
Обувь
- Кроме кедов, образ можно оживить высокими ботинками на шнуровке, ковбойскими сапогами или массивными dad sneakers.
- Выбор цветной обуви (красные или неоновые акценты) придаст смелости и сделает образ более заметным.
Сумки и рюкзаки
- Маленькая сумка через плечо или мини-рюкзак с яркими элементами подчеркнет стритстайл-направление.
- Для более элегантного варианта можно выбрать структурированную сумку в тон ремня или обуви.
Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
