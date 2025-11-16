ua en ru
"Сміховинно боятися РФ": Орбан знову зробив гучну заяву про силу Європи та війну

Угорщина, Неділя 16 листопада 2025 14:51
"Сміховинно боятися РФ": Орбан знову зробив гучну заяву про силу Європи та війну Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що страх перед можливим нападом Росії на країни ЄС чи НАТО є перебільшеним і навіть "смішним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Орбан переконаний, що Москва не має достатньої сили, аби атакувати Євросоюз чи Північноатлантичний альянс. За його словами, населення ЄС у три рази більше за російське, а військові можливості 27 держав Євросоюзу значно перевершують потенціал РФ.

"За всієї поваги я вважаю сміховинним говорити, що Росія нападе на ЄС або на НАТО, - просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші… Вже понад три роки росіяни не можуть повністю зайняти Україну. Як ми, в Європі, можемо стверджувати, що ми слабші за Росію?" - заявив Орбан.

При цьому глава угорського уряду вважає, що поразка РФ у війні проти України підвищить ризик застосування Москвою ядерної зброї. Він також звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та "усю Європу" у підтримці війни, заявивши, що "час працює швидше на росіян, ніж на нас".

Антиукраїнські заяви Віктора Орбана

10 жовтня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову провокаційну заяву, звинувативши українську розвідку у стеженні за угорськими громадянами та проникненні в опозиційну партію "Тиса", яку він назвав "проукраїнською".

Це сталося на тлі публікації розслідування, згідно з яким угорська влада протягом кількох років шпигувала за структурами ЄС і намагалася вербувати європейських чиновників у власних інтересах.

Паралельно Орбан ініціював у країні збір підписів проти оборонного плану, який обговорюють лідери країн Євросоюзу. Політик заявив, що Європа “стрімко наближається до війни” і що “Брюссель хоче, аби українці воювали, поки Росія виснажується”.

"На нас чекає спекотна осінь. Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена", - написав Орбан.

Пізніше прем’єр опублікував серію фотографій із фермерського ринку Пештержебет, де він демонстративно підписував петицію "проти військових планів ЄС"

