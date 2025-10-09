Угорщина роками шпигувала за структурами ЄС і намагалась вербувати посадовців, - ЗМІ

Угорщина роками шпигувала за інституціями Євросоюзу, а його чиновників намагалась вербувати у своїх інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування німецького видання Spiegel, бельгійської газети De Tijd та угорського медіа Direkt36.

Викриття "В" з Угорщини

Журналісти дійшли висновку, що одним з угорських шпигунів був певний В., який у період з 2015 по 2017 рік був відряджений до Брюсселя. Там він перебував під дипломатичним прикриттям.

Угорський "дипломат" намагався завербувати посадовця Європейської Комісії.

Як розповів високопосадовець ЄК, В. цікавився не лише справами Єврокомісії, а й усілякими плітками та чутками. Угорський посланець бачився з ним кожні кілька місяців, зустрічі мали дружній характер.

Також В. пропонував ідеї, завдяки яким у структурах ЄС було б більше угорців. Згодом "дипломат" запропонував гроші, але співрозмовник журналістів стверджує, що відмовився від них.

Документи посольства Угорщини при ЄС підтверджують, що В. у 2015 році працював у відділі з питань політики згуртованості, Його начальником тоді був угорський посол при ЄС Олівер Варгеї, який нині є єврокомісаром.

За даними медіа, Угорщина тиснула на своїх шпигунів та вимагала результатів, що ймовірно і призвело до викриття В.у 2017 році.

Уряд, який очолював Віктор Орбан, вимагав інформацію якнайшвидше, тож у кількох випадках шпигуни контактували по незахищених каналах.

Окрім того, співробітники ЄС повідомляли про підозрілі спроби вербування з боку В.

Однак державна служба безпеки Бельгії заявила, що не може ані підтвердити, ані спростувати ці відомості.

Втім викриття В. не завадило йому продовжити кар'єру - торік він опублікував статтю в журналі угорської військової розвідки на тему "актуальних викликів" для спецслужб.

Згідно з цією публікацією, він є підполковником і співробітником Інформаційного бюро - спецслужби Угорщини, що має провідну діяльність у сфері зовнішньої розвідки.

Інші шпигуни Угорщини в ЄС

За даними Spiegel, ймовірно ще два шпигуни Угорщини діяли в ЄС, які в той самий період привернули увагу через надто нав’язливі спроби встановити контакти.

У грудні видання de Tijd та Direkt36 повідомили, що угорські агенти стежили за слідчими Європейського управління з боротьби з шахрайством.

Чиновники саме цієї структури ЄС мали розслідувати звинувачення в корупції, які стосувалися компанії, що належить зятеві прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ця компанія отримувала державні контракти.

При цьому Угорщина є частиною розвідувального співробітництва в ЄС - зазвичай союзні держави утримуються від шпигування одна за одною.