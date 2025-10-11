ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Орбан задумав зібрати підписи проти "військового плану" ЄС

Угорщина, Субота 11 жовтня 2025 16:41
UA EN RU
Орбан задумав зібрати підписи проти "військового плану" ЄС Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив у країні збір підписів проти плану оборони, який обговорюють лідери країн-членів Євросоюзу

Як повідомляє РБК-Україна, про це Орбан написав у своєму Facebook.

"На нас чекає спекотна осінь. Європа стрімко наближається до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені був представлений військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія буде виснажена", - написав Орбан.

За його словами, на саміті ЄС, який пройшов у столиці Данії на початку жовтня, він чітко дав зрозуміти - "ми про це не просили". Після цього, заявив він, проти Угорщини була розгорнута кампанія, що містить звинувачення у шпигунстві, скандали з фальшивими новинами і юридичні маніпуляції.

"Ми не можемо просто бездіяти! Ми повинні ще раз продемонструвати, що угорський народ не хоче війни. Саме тому сьогодні ми починаємо збір підписів проти військових планів Брюсселя. Ми будемо там у кожному місті і в кожному селі, тому що зараз нам потрібні всі миролюбні угорці", - заявив він.

Згодом він опублікував кілька фотографій з фермерського ринку Пештержебет, на одній з яких він підписує петицію "проти військових планів ЄС".

Нагадаємо, 10 жовтня прем’єр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою антиукраїнською заявою. За його словами, українська розвідка нібито стежить за угорцями і проникла в опозиційну партію "Тиса", яку він назвав "проукраїнською".

А напередодні ЗМІ розповсюдили розслідування, що Угорщина роками шпигувала за структурами ЄС і намагалась вербувати чиновників блоку в своїх інтересах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Угорщина Віктор Орбан Війна в Україні
Новини
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Як і коли зміняться правила в’їзду до Євросоюзу? Роз'яснення прикордонників
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить