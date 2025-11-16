"Смехотворно бояться РФ": Орбан снова сделал громкое заявление о силе Европы и войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страх перед возможным нападением России на страны ЕС или НАТО является преувеличенным и даже "смешным".

Орбан убежден, что Москва не имеет достаточной силы, чтобы атаковать Евросоюз или Североатлантический альянс. По его словам, население ЕС в три раза больше российского, а военные возможности 27 государств Евросоюза значительно превосходят потенциал РФ.

"При всем уважении я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или на НАТО, - просто потому, что она недостаточно сильна. Мы гораздо сильнее... Уже более трех лет россияне не могут полностью занять Украину. Как мы, в Европе, можем утверждать, что мы слабее России?" - заявил Орбан.

При этом глава венгерского правительства считает, что поражение РФ в войне против Украины повысит риск применения Москвой ядерного оружия. Он также обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца и "всю Европу" в поддержке войны, заявив, что "время работает скорее на россиян, чем на нас".