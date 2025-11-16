ua en ru
"Смехотворно бояться РФ": Орбан снова сделал громкое заявление о силе Европы и войне

Венгрия, Воскресенье 16 ноября 2025 14:51
"Смехотворно бояться РФ": Орбан снова сделал громкое заявление о силе Европы и войне Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страх перед возможным нападением России на страны ЕС или НАТО является преувеличенным и даже "смешным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Орбан убежден, что Москва не имеет достаточной силы, чтобы атаковать Евросоюз или Североатлантический альянс. По его словам, население ЕС в три раза больше российского, а военные возможности 27 государств Евросоюза значительно превосходят потенциал РФ.

"При всем уважении я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или на НАТО, - просто потому, что она недостаточно сильна. Мы гораздо сильнее... Уже более трех лет россияне не могут полностью занять Украину. Как мы, в Европе, можем утверждать, что мы слабее России?" - заявил Орбан.

При этом глава венгерского правительства считает, что поражение РФ в войне против Украины повысит риск применения Москвой ядерного оружия. Он также обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца и "всю Европу" в поддержке войны, заявив, что "время работает скорее на россиян, чем на нас".

Антиукраинские заявления Виктора Орбана

10 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное провокационное заявление, обвинив украинскую разведку в слежке за венгерскими гражданами и проникновении в оппозиционную партию "Тиса", которую он назвал "проукраинской".

Это произошло на фоне публикации расследования, согласно которому венгерские власти в течение нескольких лет шпионили за структурами ЕС и пытались вербовать европейских чиновников в собственных интересах.

Параллельно Орбан инициировал в стране сбор подписей против оборонного плана, который обсуждают лидеры стран Евросоюза. Политик заявил, что Европа "стремительно приближается к войне" и что "Брюссель хочет, чтобы украинцы воевали, пока Россия истощается".

"Нас ждет жаркая осень. Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена", - написал Орбан.

Позже премьер опубликовал серию фотографий с фермерского рынка Пештержебет, где он демонстративно подписывал петицию "против военных планов ЕС"

