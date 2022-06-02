СМИ узнали состав шестого пакета санкций ЕС против России

Постоянные представители государств Европейского союза утвердили шестой пакет санкций против России. В частности, ЕС одобрил частичный запрет российской нефти, отключение Сбербанка от SWIFT,но исключил из санкционного списка патриарха Кирилла и отменила эмбарго на нефть для Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Меры будут приняты после их публикации в официальном журнале ЕС.

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян, среди которых и фигурирует патриарх Кирилл.

Отметим, что введение шестого пакета санкций ЕС против России застопорилось из-за нефтяного эмбарго на российскую нефть. Венгрия блокировала новые ограничения.

31 мая ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго против России. При этом Венгрии не удалось оставить за собой право на перепродажу российской нефти. Скорее всего, именно этот момент журналисты и называют "техническими вопросами, связанными с запретом на нефть".

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