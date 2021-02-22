СМИ узнали, какие санкции против России может ввести ЕС
22 февраля министры иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе, скорее всего, введут новые ограничительные меры в отношении России в связи с приговором оппозиционеру Алексею Навальному. Санкции могут быть введены в виде замораживания активов или запрета на поездки.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на газету Welt.
В частности, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг озвучил немецкой газете Welt прогноз, что большинство поддержит санкции. Это могут быть заморозка активов или запрет на поездки.
Существует мнение, что может быть впервые применен новый инструмент для наказания за нарушение прав человека.
В комментарии Welt посол России в ЕС Владимир Чижов предупредил, что Москва будет готова ответить на возможные санкции.
Отметим, что Европейский суд по правам человека призвал немедленно освободить Навального из следственного изолятора.
20 февраля городской суд Москвы признал законным решение Симоновского суда относительно изменения условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".
Кроме того, российскому оппозиционеру Алексею Навальному вынесли приговор по еще одному делу.
Напомним, Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий в деле Навального.
Также сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным.