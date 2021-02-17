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Госдеп США о деле Навального: будем оказывать давление

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 07:02
Госдеп США о деле Навального: будем оказывать давление Фото: Алексей Навальный (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: Инна Собора

США внимательно следят за развитием событий по делу российского оппозиционнера Алексея Навального. Соедененные Штаты готовы оказывать давление на "страны, угрожающие общечеловеческим ценностям".

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет "Голос Америки".

По его словам, Москве противостоит "широкая коалиция единомышленников и партнеров", которая осуждает нарушения прав человека в России.

"Мы вместе с нашими союзниками, включая наших союзников в Европе, очень внимательно следим за действиями России в контексте дела Навального, включая его арест и задержания тысяч россиян, которые не побоялись выйти на улицы", - заявил Прайс.

По его словам администрация президента США Джо Байдена уже дала понять, что будет отстаивать права человека.

"Мы будем оказывать давление на страны, которые угрожают нашим интересам, угрожают общечеловеческим ценностям", - заявил представитель Госдепа.

Ранее, страны "Большой семерки" (G7) и Боррель осудили арест Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.

Добавим, что президент США Джо Байден заявил, что будет рассматривать все варианты ответа Вашингтона на арест в России оппозиционера Навального.

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