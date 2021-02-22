ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС
22 лютого міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі, скоріш за все, запровадять нові обмежувальні заходи щодо Росії у зв’язку із вироком опозиціонеру Олексію Навальному. Санкції можуть бути введені у вигляді замороження активів або заборони на поїздки.
Про це повідомляє dpa з посиланням на газету Welt.
Зокрема, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг озвучив німецькій газеті Welt прогноз, що більшість підтримає санкції. Це можуть бути замороження активів або заборона на поїздки.
Існує думка, що може вперше бути застосовано новий інструмент для покарання за порушення прав людини.
У коментарі Welt посол Росії в ЄС Володимир Чижов попередив, що Москва буде готова відповісти на можливі санкції.
Зазначимо, що Європейський суд з прав людини закликав негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.
20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі "Ів Роше".
Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.
Нагадаємо, Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального.
Також повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуації з Навальним.