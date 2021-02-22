ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС

22 лютого міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі, скоріш за все, запровадять нові обмежувальні заходи щодо Росії у зв’язку із вироком опозиціонеру Олексію Навальному. Санкції можуть бути введені у вигляді замороження активів або заборони на поїздки.

Про це повідомляє dpa з посиланням на газету Welt .

Зокрема, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг озвучив німецькій газеті Welt прогноз, що більшість підтримає санкції. Це можуть бути замороження активів або заборона на поїздки.

Існує думка, що може вперше бути застосовано новий інструмент для покарання за порушення прав людини.

У коментарі Welt посол Росії в ЄС Володимир Чижов попередив, що Москва буде готова відповісти на можливі санкції.