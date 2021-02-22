ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС

Новость на русском → Європа, Понеділок 22 лютого 2021 09:26
ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС Фото: Олексій Навальний (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

22 лютого міністри закордонних справ ЄС на зустрічі у Брюсселі, скоріш за все, запровадять нові обмежувальні заходи щодо Росії у зв’язку із вироком опозиціонеру Олексію Навальному. Санкції можуть бути введені у вигляді замороження активів або заборони на поїздки.

Про це повідомляє dpa з посиланням на газету Welt.

Зокрема, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг озвучив німецькій газеті Welt прогноз, що більшість підтримає санкції. Це можуть бути замороження активів або заборона на поїздки.

Існує думка, що може вперше бути застосовано новий інструмент для покарання за порушення прав людини.

У коментарі Welt посол Росії в ЄС Володимир Чижов попередив, що Москва буде готова відповісти на можливі санкції.

Зазначимо, що Європейський суд з прав людини закликав негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора.

20 лютого міський суд Москви визнав законним рішення Симонівського суду щодо зміни умовного вироку опозиціонеру Олексію Навальному на реальний. Навальний все ж відбуватиме покарання у колонії загального режиму по справі "Ів Роше".

Крім того, російському опозиціонеру Олексію Навальному винесли вирок у ще одній справі.

Нагадаємо, Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального.

Також повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуації з Навальним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Навальный
NEWS
ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС
ЗМІ дізналися, які санкції проти Росії може сьогодні запровадити ЄС
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ