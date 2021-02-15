ЕС может одобрить санкции против России из-за Навального в марте, - журналист

Европейский союз может принять санкции против России из-за ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным и другими нарушениями прав человека в марте этого года. Над санкциями начали работать еще на прошлой неделе.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter .

По словам журналиста, сейчас стоит ждать на определенную политическую договоренность относительно санкций против России, а официальное принятие мер, вероятно, состоится на саммите Европейского союза в марте 2021 года.

"Санкции ЕС в работе с прошлой недели. Они не будут готовы к заседанию Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится 22 февраля. Тогда будет какая-то политическая договоренность", - написал Йозвяк.