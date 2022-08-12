ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

СМИ пишут взорвалось, а местные говорят прилетело. Разговор оккупантов о взрывах в Крыму

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 17:37
СМИ пишут взорвалось, а местные говорят прилетело. Разговор оккупантов о взрывах в Крыму Фото: оккупанты не знают причину взрывов в Крыму (t_me_chp_crimea)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не знают, почему на авиабазе в Новофедоровке в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Знакомая захватчика в перехваченном разговоре рассказывает версии российских СМИ и местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов ГУР Минобороны.

"Все СМИ пишут, как будто что-то взорвалось просто, а люди местные говорят, что ракеты прилетели, прям видно было", - рассказывает девушка российскому захватчику.

Она также рассказала солдату, что 11-ую бригаду будут перенаправлять в Крым, так как из личного состава "очень мало осталось".

"Расформировывают. Ну раз так говорят, значит так и будет. Потому что у нас меньше половины осталось", - сказал оккупант.

Напомним, двое оккупантов из "ДНР" в перехваченном разговоре также обсуждали взрывы в Крыму. Они предполагают, что причиной могла быть небрежность.

В еще одном перехваченном разговоре жена оккупанта жаловалась, что после взрывов в Новофедоровке россияне фактически опозорились на весь мир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Главное управление разведки
NEWS
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей