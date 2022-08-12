"Говорят, небрежность". Оккупанты называют свои версии взрывов в Крыму: перехват ГУР
Оккупанты из так называемой "ДНР" не понимают, почему на авиабазе в Крыму прогремели взрывы. Они считают, что это могла быть небрежность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Военная разведка смогла перехватить разговор двух оккупантов с "ДНР". Они обсуждают, что подразделениям из незаконных "республик" не хватает пехоты. Поэтому их могут переформировать и снова бросить в бой.
Также боевики обсуждают недавние взрывы в Крыму.
"Там по Крыму, аэропорт который, ну говорят, взорвался там. Говорят, небрежность. При заправке боеприпасы взорвались в Крыму", - сказал один из захватчиков.
В ответ другой заявил, что взрывы якобы были результатом ракетного удара. Оккупант отметил, что не верит в "хваленую" российскую ПВО.
"Хваленое ПВО не сработало в очередной раз... Да, может еще и по мосту в****т", - сказал он.
Напомним, ранее разведка перехватила разговор оккупанта с женой. Женщина жаловалась, что после взрывов в Крыму россияне фактически опозорились на весь мир.
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