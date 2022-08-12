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"Говорят, небрежность". Оккупанты называют свои версии взрывов в Крыму: перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Пятница 12 августа 2022 13:24
"Говорят, небрежность". Оккупанты называют свои версии взрывов в Крыму: перехват ГУР Фото: оккупанты заявляют, что взрывы в Крыму могли произойти из-за "халатности" (twitter com)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты из так называемой "ДНР" не понимают, почему на авиабазе в Крыму прогремели взрывы. Они считают, что это могла быть небрежность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Военная разведка смогла перехватить разговор двух оккупантов с "ДНР". Они обсуждают, что подразделениям из незаконных "республик" не хватает пехоты. Поэтому их могут переформировать и снова бросить в бой.

Также боевики обсуждают недавние взрывы в Крыму.

"Там по Крыму, аэропорт который, ну говорят, взорвался там. Говорят, небрежность. При заправке боеприпасы взорвались в Крыму", - сказал один из захватчиков.

В ответ другой заявил, что взрывы якобы были результатом ракетного удара. Оккупант отметил, что не верит в "хваленую" российскую ПВО.

"Хваленое ПВО не сработало в очередной раз... Да, может еще и по мосту в****т", - сказал он.

Напомним, ранее разведка перехватила разговор оккупанта с женой. Женщина жаловалась, что после взрывов в Крыму россияне фактически опозорились на весь мир.

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