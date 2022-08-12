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ЗМІ пишуть вибухнуло, а місцеві кажуть прилетіло. Розмова окупантів про вибухи в Криму

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П'ятниця 12 серпня 2022 17:37
ЗМІ пишуть вибухнуло, а місцеві кажуть прилетіло. Розмова окупантів про вибухи в Криму Фото: окупанти не знають причину вибухів у Криму (t_me_chp_crimea)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти не знають, чому на авіабазі в Новофедорівці в окупованому Криму прогриміли вибухи. Знайома загарбника в перехопленій розмові розповідає версії російських ЗМІ та місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупантів ГУР Міноборони.

"Всі ЗМІ пишуть, ніби-то щось вибухнуло просто, а люди місцеві кажуть, що ракети прилетіли, прям видно було", - розповідає дівчина російському загарбнику.

Вона також розповіла солдату, що 11-у бригаду будуть перенаправляти в Крим, оскільки з особового складу "дуже мало залишилося".

"Розформовують. Ну раз так кажуть, значить так і буде. Тому що у нас менше половини залишилося", - сказав окупант.

Нагадаємо, двоє окупантів з "ДНР" в перехопленій розмові також обговорювали вибухи в Криму. Вони припускають, що причиною могла бути недбалість.

У ще одній перехопленій розмові дружина окупанта скаржилася, що після вибухів у Новофедорівці росіяни фактично зганьбилися на весь світ.

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