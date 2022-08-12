ЗМІ пишуть вибухнуло, а місцеві кажуть прилетіло. Розмова окупантів про вибухи в Криму

Російські окупанти не знають, чому на авіабазі в Новофедорівці в окупованому Криму прогриміли вибухи. Знайома загарбника в перехопленій розмові розповідає версії російських ЗМІ та місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупантів ГУР Міноборони.

"Всі ЗМІ пишуть, ніби-то щось вибухнуло просто, а люди місцеві кажуть, що ракети прилетіли, прям видно було", - розповідає дівчина російському загарбнику.

Вона також розповіла солдату, що 11-у бригаду будуть перенаправляти в Крим, оскільки з особового складу "дуже мало залишилося".

"Розформовують. Ну раз так кажуть, значить так і буде. Тому що у нас менше половини залишилося", - сказав окупант.