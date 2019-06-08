Игорь Смешко представил список своей партии "Сила и Честь", с которой он пойдет на досрочные выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля 2019 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Так в первую десятку списка партии вошла депутат от "Самопомичи" Елена Сотник, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, еще один депутат от "Самопомичи" Иван Мирошниченко и бывший начальник Генерального штаба Владимир Замана.

Также в десятку вошли ученая Ольга Романюк, бывший сотрудник Нацбанка Андрей Гайдуцкий, Ирина Сысоенко, которая также является депутатом от "Самопомичи", один из основателей управления "К" в СБУ Владимир Тимошенко и таможенник Анатолий Макаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон возглавил штаб партии Игоря Смешко "Сила и Честь" перед внеочередными выборами в парламент. Смешко отметил, что Гордон не будет баллотироваться в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, социологи обнародовали рейтинг партий перед досрочными выборами. В частности, за партию "Сила и честь" Игоря Смешко готовы проголосовать 4,3% опрошенных. Это означает, что партия может побороться за проход в Верховную Раду следующего созыва.

Отметим, в первом туре президентских выборов Смешко набрал чуть более 6% голосов и занял шестое место вслед за Анатолием Гриценко, Юрием Бойко, Юлией Тимошенко и лидерами по итогам первого тура Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.