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Смертность от коронавируса идет на спад, - Китай

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 14:59
Смертность от коронавируса идет на спад, - Китай
Иллюстративное фото (pxhere.com)

За минувшие сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом погибли 142 человека

Число смертей от коронавируса COVID-19 снижается третий день подряд. Об этом сообщает DW, ссылаясь на Госкомитет здравоохранения КНР.

Сообщается, что на протяжении 12 дней снижается и число заражений за пределами провинции Хубэй

"За минувшие сутки в Китае от последствий заражения коронавирусом COVID-19 погибли 142 человека. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается. 139 летальных случаев приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

В то же время общее число зараженных в Китае составляет 69 624 человек, от болезни погибло 1665 человек. За последние сутки выявлено 2009 новых случаев заражения.

Также РБК-Украина писало, что количество зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 355. В воскресенье японские медики подтвердили 70 новых случаев заражения.

Кроме того, японские власти заподозрили массовое заражение коронавирусом в больнице Saiseikai Arida в префектуре Вакаяма. По словам губернатора этой префектуры, на этой неделе заболели врач и пациент больницы, а сегодня стало известно о заражении еще одного врача, пациента из его отделения, а также его жены.

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