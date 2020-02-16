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Смертність від коронавірусу йде на спад, - Китай

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 14:59
Смертність від коронавірусу йде на спад, - Китай
Ілюстративне фото (pxhere.com)

За минулу добу в Китаї від наслідків зараження коронавірусом загинули 142 людини

Кількість смертей від коронавірусу COVID-19 знижується третій день поспіль. Про це повідомляє DW, посилаючись на Держкомітет охорони здоров'я КНР.

Повідомляється, що протягом 12 днів знижується і кількість заражень за межами провінції Хубей

"За минулу добу в Китаї від наслідків зараження коронавірусом COVID-19 загинули 142 людини. Таким чином кількість смертей вже третій день підряд знижується. 139 летальних випадків припадає на провінцію Хубей, де знаходиться місто Ухань - центр поширення коронавіруса", - йдеться в повідомленні.

У той же час загальна кількість заражених в Китаї становить 69 624 людей, від хвороби загинуло 1665 осіб. За останню добу виявлено 2009 нових випадків зараження.

Також РБК-Україна писало, що кількість заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії зросла до 355. У неділю японські медики підтвердили 70 нових випадків зараження.

Крім того, японська влада запідозрили масове зараження коронавірусом в лікарні Saiseikai Arida в префектурі Вакаяма. За словами губернатора цієї префектури, на цьому тижні захворіли лікар і пацієнт лікарні, а сьогодні стало відомо про зараження ще одного лікаря-пацієнта з його відділення, а також його дружини.

Число хворих коронавірусом наблизилось до 70 тисяч Ще одна країна евакуює своїх громадян з лайнера в Японії
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