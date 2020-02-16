Число заболевших коронавирусом приблизилось к 70 тысячам

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За прошедшие сутки от коронавируса умерли 142 человека

За минувшие сутки, 15 февраля, от опасного коронавируса COVID-19 в мире умерли 142 человека, что на одного человека меньше, чем за предыдущий день. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По данным китайского издания, по состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, количество зараженных коронавирусом в мире составляет 69 624 человека. Только за минувшие сутки на материковом Китае подтвердили 2009 новых случаев.

Общее количество умерших от опасной пневмонии, вызванной коронавирусом, в мире сейчас составляет 1668 человек, в том числе по одному умершему во Франции и на Филиппинах.

По состоянию на сегодня опасную болезнь удалось побороть 6465 лицам.

Напомним, по состоянию на утро субботы число умерших от нового вида коронавируса составляло 1523 человека. В Китае было зарегистрировано 2641 новое подтвержденное заражение, а количество больных в мире составляло 66 492.

Также РБК-Украина писало, что количество зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 355. В воскресенье японские медики подтвердили 70 новых случаев заражения.

Кроме того, японские власти заподозрили массовое заражение коронавирусом в больнице Saiseikai Arida в префектуре Вакаяма.