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В японской больнице заподозрили массовое заражение коронавирусом

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 10:40
В японской больнице заподозрили массовое заражение коронавирусом
Иллюстративное фото (pixabay.com)

За последние дни в больнице зафиксировали пять случаев заражения

Японские власти заподозрили массовое заражение коронавирусом в больнице Saiseikai Arida в префектуре Вакаяма. Об этом заявил губернатор Вакаямы Нисака Есинобу, передает Kyodo.

Заявление прозвучало после того, как на этой неделе у врача и пациента больницы Saiseikai Arida выявили коронавирус. Сегодня стало известно о заражении еще одного врача, пациента из его отделения, а также его жены.

"Возможно, заражение произошло в стенах больницы", - заявил Есинобу.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовятся к эвакуации американцев с круизного лайнера Dimond Princess, закрытого на карантин в Японии. На борту находятся около 380 граждан США, которых эвакуируют на двух самолетах, подготовленных Госдепартаментом.

Ранее также стало известно, что Украина готовит 4 объекта для размещения эвакуированных из Уханя. Эвакуация запланирована на 18 февраля. По состоянию на сегодня коронавируса в Украине нет.

"Мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы вирус не был завезен на территорию Украины. По состоянию на сегодня в Украине не зафиксирован ни один случай такого заболевания. Надеемся, что в ближайшие недели и месяцы этого не произойдет", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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