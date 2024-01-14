Смертність зростає. Росіяни посилюють кризу на окупованих територіях, - ЦНС

Через брак кадрів ворог продовжує на ротаційній основі завозити медичні бригади на тимчасово окуповані території. Наприклад, до Запорізької області прибули медики з Карелії. Зокрема працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики та терапевти.

Водночас якість та доступність медичних послуг для цивільних залишається на критично низькому рівні. В лікарнях діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

"Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - пише пресслужба.

Кризова ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованій території України загострюється гуманітарна криза. Зберігається дефіцит ліків та медичного персоналу, а цивільних, які страждають від гемофілії, можуть просто відправити помирати додому.

Крім того, у грудні повідомлялося, що окупанти досі не увімкнули тепло у частині вцілілих будинків у Маріуполі. Жителі були змушені сидіти у холоді у морозну погоду.

Також росіяни продовжують нехтувати міжнародним правом. Через дефіцит місць для лікування великої кількості ранених окупантів, загарбники продовжують розгортати військові шпиталі в цивільних приміщеннях.