ГБР начало расследование из-за ДТП с автомобилем Зеленского

Правоохранители начали расследование по факту ДТП с автомобилем президента Владимира Зеленского в центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

В ГБР не сообщили подробностей аварии, но отметили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий. Результаты расследования пообещали огласить позже.

"Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с машиной президента Украины и машинами сопровождения", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский с кортежем попал в ДТП. Авария произошла в столице.

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