ua ru
Чт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ГБР начало расследование из-за ДТП с автомобилем Зеленского

Новина українською →
Киев, Четверг 15 сентября 2022 14:48
ГБР начало расследование из-за ДТП с автомобилем Зеленского Фото: ГБР открыло производство из-за аварии с Зеленским (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители начали расследование по факту ДТП с автомобилем президента Владимира Зеленского в центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"Работники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре Киева 14 сентября. Легковушка столкнулась с машиной президента Украины и машинами сопровождения", - говорится в сообщении.

В ГБР не сообщили подробностей аварии, но отметили, что проводится весь комплекс необходимых следственных действий. Результаты расследования пообещали огласить позже.

Напомним, в ночь на 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский с кортежем попал в ДТП. Авария произошла в столице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев ДТП ГБР Уголовное производство
NEWS
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
Россияне хотят "подтопить" ВСУ на юге, но бегут в Харьковской области: карты боев
DAILY
Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Депутат Кнессета Нир Баркат: В этой войне Израиль должен быть на стороне Украины