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Зеленский попал в ДТП

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Киев, Четверг 15 сентября 2022 01:39
Зеленский попал в ДТП Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

По его словам, автомобиль президента столкнулся с легковой машиной.

"Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой", - рассказал Никифоров.

Он отметил, что президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

Напомним, что в среду, 14 сентября, президент совершил визит в освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в церемонии поднятия государственного флага.

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