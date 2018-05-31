Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Смертельное ДТП в Харькове: обвиняемым продлили арест

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 02:24
Фото: Елена Зайцева (Андрей Мариенко/ УНИАН
Фото: Елена Зайцева (Андрей Мариенко/ УНИАН

Суд продлил меру пресечения на 60 дней

В Киевском райсуде Харькова на заседании в деле о смертельном ДТП был продлен срок содержания под стражей Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает "Громадське".

"Суд продлил меру пресечения на 60 дней. Следующее заседание 5 июня", - сообщили в прокуратуре.

Отметим, смертельная авария произошла в центре Харькова в октябре 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском райсуде Харькова на заседании в деле о смертельном ДТП рассматривали видеозаписи, которые показали нарушения правил дорожного движения (ПДД) обоими водителями.

Видео, которые исследовал суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения. С первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый

Кроме того, родные погибшего в ДТП в Харькове Александра Евтеева опасаются, что подозреваемую Елену Зайцеву не накажут.

ДТП с украинцами в Будапеште: 8 человек получили тяжелые травмы В Кировоградской области автобус с горняками попал в ДТП
Теги публикации: Харьков, ДТП, Харьков, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top