Смертельное ДТП в Харькове: обвиняемым продлили арест

Суд продлил меру пресечения на 60 дней

В Киевском райсуде Харькова на заседании в деле о смертельном ДТП был продлен срок содержания под стражей Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает "Громадське".

"Суд продлил меру пресечения на 60 дней. Следующее заседание 5 июня", - сообщили в прокуратуре.

Отметим, смертельная авария произошла в центре Харькова в октябре 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевском райсуде Харькова на заседании в деле о смертельном ДТП рассматривали видеозаписи, которые показали нарушения правил дорожного движения (ПДД) обоими водителями.

Видео, которые исследовал суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения. С первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый

Кроме того, родные погибшего в ДТП в Харькове Александра Евтеева опасаются, что подозреваемую Елену Зайцеву не накажут.