Смертельна ДТП в Харкові: обвинуваченим продовжили арешт

Суд продовжив запобіжний захід на 60 днів

У Київському райсуді Харкова на засіданні у справі про смертельну ДТП було продовжено термін тримання під вартою Олені Зайцевій та Геннадію Дронову. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає "Громадське".

"Суд продовжив запобіжний захід на 60 днів. Наступне засідання 5 червня", - повідомили у прокуратурі.

Зазначимо, смертельна аварія сталася у центрі Харкова у жовтні 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київському райсуді Харкова на засіданні у справі про смертельну ДТП розглядали відеозаписи, які показали порушення правил дорожнього руху (ПДР) обома водіями.

Відеозаписи, які дослідив суд, довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів справи: водія авто Lexus 20-річної Олени Зайцевої та водія авто Volkswagen Touareg 49-річного Геннадія Дронова. Обидва мали можливість побачити один одного і уникнути зіткнення. З першого відеозапису видно, що в момент зіткнення Зайцева виїжджає на перехрестя на червоний сигнал світлофора, а Дронов починає рух на жовтий

Окрім того, рідні загиблого в ДТП в Харкові Олександра Евтеева побоюються, що підозрювану Олену Зайцеву не покарають.