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ДТП с фурой и такси под Харьковом: водителя грузовика арестовали без права на залог

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Харьков, Суббота 27 ноября 2021 11:59
ДТП с фурой и такси под Харьковом: водителя грузовика арестовали без права на залог Фото: водителя грузовика MAN арестовали без права на залог (mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения водителю, который в состоянии наркотического опьянения совершил масштабное ДТП на въезде в город. Его арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"60 суток без права внесения залога - такое решение вынес Киевский районный суд г. Харькова в отношении 41-летнего правонарушителя", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

Напомним, смертельное ДТП на въезде в Харьков с участием пяти автомобилей произошло вечером 25 ноября. В аварии погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок.

Добавим, полиция переквалифицировала дело в отношении водителя фуры после получения данных медицинской экспертизы.

Вчера водителю грузовика MAN сообщили о подозрении по делу о ДТП под Харьковом.

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