Смертельное ДТП под Черкассами: полиция возбудила уголовное дело

Полиция открыла уголовное дело по факту ДТП в Черкасской области, в котором погибли четыре человека. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.
"По факту ДТП, которое произошло в Черкасской области, полиция открыла уголовное производство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи внесли сведения по факту нарушения правил дорожного движения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Фото: полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП под Черкассами (facebook.com/cherkasypolice)
По предварительным данным, 30 января около 05:30 водитель автомобиля ЗАЗ на закруглении дороги не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП погибли четыре человека в возрасте от 20 до 32 лет. Еще один пассажир - 26-летний мужчина - госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.