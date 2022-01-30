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Смертельна ДТП під Черкасами: поліція порушила кримінальну справу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом ДТП в Черкаській області, в якій загинули чотири людини. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Черкаської області.

"За фактом ДТП, яка сталася в Черкаській області, поліція відкрила кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі внесли відомості за фактом порушення правил дорожнього руху до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: поліція порушила кримінальну справу за фактом смертельної ДТП під Черкасами (facebook.com/cherkasypolice)

За попередніми даними, 30 січня близько 05:30 водій автомобіля ЗАЗ на заокругленні дороги не впорався з керуванням і врізався в дерево. В результаті ДТП загинули чотири людини у віці від 20 до 32 років. Ще один пасажир - 26-річний чоловік - госпіталізований у вкрай важкому стані.

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ДТПЧеркасская область