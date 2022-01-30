Автомобиль врезался в дерево: в ДТП под Черкассами погибли четыре человека

В воскресенье, 30 января, в Черкасской области авто врезалось в дерево. Вследсвие аварии погибли трое парней и девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР" в Facebook .

Трагедия произошла около 5:30 утра недалеко от поворота к селу Тубильцы, в километре от трассы. Диспетчеру сообщили, что там водитель легковушки не справился с управлением, вылетел в кювет, где врезался в деревья. В результате столкновения авто смяло.

Фото: в ДТП под Черкассами погибли 4 человека и один пострадал (facebook.com/groups/emd.ck.ua)

На место прибыли правоохранители и медики. Они выяснили, что 24-летний водитель легковушки и еще три пассажира (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет погибли во время аварии. Также пострадал еще один пассажир. Его в крайне тяжелом состоянии в коме доставили в больниу.