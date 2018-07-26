Смертельное ДТП в Черкассах: водителя взяли под стражу на два месяца

За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

Виновника дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Черкассах, в результате которого погибли женщина и ее малолетний сын, взяли под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Как отмечается, 38-летний харьковчанин находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "BMW-318", столкнулся с автомобилем "Fiat Doblo". После столкновения, автомобиль "Fiat Doblo" выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили пешеходный переход. От полученных травм пешеходы погибли на месте.

"За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что в Черкассах произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 4-летний сын. С места происшествия водитель BMW сбежал. Этот водитель ранее уже скрывался с места ДТП и находился в розыске.