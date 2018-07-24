В Черкассах автомобиль на пешеходном переходе сбил мать и ребенка

В результате ДТП погибли женщина и ее 4-летний сын

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли женщина и ее 4-летний сын. Об этом сообщает местное издание "Прочерк".

Как сообщили в патрульной полиции Черкасской области, автомобиль BMW въехал в Fiat. В результате столкновения Fiat отбросило на пешеходный переход, по которому переходили женщина 1990 года рождения с ребенком 2014 года рождения.

С места происшествия водитель BMW сбежал. Кроме того, полиция на месте пассажира нашла мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

Отмечено, что автомобиль BMW с харьковской регистрации ранее уже скрывался с места ДТП и находился в розыске

"Обращаемся к свидетелям этого ужасного ДТП и к тем, кто видел, кто управлял авто. Просьба сообщить приметы водителя", - сообщила в Facebook пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Напомним, 17 июня на дороге по направлению Черкассы-Смела произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист и еще один человек получил травмы.