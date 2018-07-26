Смертельна ДТП в Черкасах: водія взяли під варту на два місяці

За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

Винуватця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Черкасах, в результаті якої загинули жінка та її малолітній син, взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Як зазначається, 38-річний харків'янин перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем "BMW-318", зіткнувся з автомобілем "Fiat Doblo". Після зіткнення, автомобіль "Fiat Doblo" виїхав на пішохідний перехід і здійснив наїзд на жінку та її малолітнього сина, які переходили пішохідний перехід. Від отриманих травм пішоходи загинули на місці.

"За вчинене зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Нагадаємо, що у Черкасах сталася ДТП, в результаті якої загинули жінка та її 4-річний син. З місця пригоди водій BMW втік. Цей водій раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку